Ученые раскрыли тайну древней катастрофы

Ученые аризонского университета в США определили точное время Минойского извержения – катастрофического извержения вулкана Санторин, которое разрушило остров Тира и было мощнее взрыва Кракатау. По оценкам исследователей, это произошло в период с 1600 до 1525 года до нашей эры.

Об этом, как пишет Lenta.ru, сообщает издание Science Alert.

Минойское извержение относят к ультраплинианскому типу. По шкале вулканической активности (VEI) оно на два пункта превосходило извержение Везувия в 79 году нашей эры и Сент-Хеленс в 1980 году нашей эры и на один пункт – взрыв Пинатубо в 1991 году нашей эры и Кракатау в 1883 году.

Вулканом было выброшено 40-80 кубических километров горной породы, а вулканическая колонна достигла высоты 38-39 километров. Мощность взрыва была сравнима с мощностью 200 тысяч атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Считается, что извержение вызвало упадок крито-минойской цивилизации.

Исследования, проведенные ранее, показали, что Минойское извержение произошло между 1650 и 1500 годами до нашей эры. В новой работе ученые проанализировали 285 образцов долгоживущих деревьев, растущих на территории Северной Америки и Ирландии. Поскольку сильное извержение вулкана вызывает падение прозрачности атмосферы по всей Земле и глобальное похолодание, то древесные годовые кольца становятся более тонкими.

С помощью радиоуглеродного анализа возможно определить возраст колец.

Ученые обнаружили в образцах из разных мест земного шара четыре очень узких кольца, чей возраст достигал около 3600 лет. По их мнению, причиной этого является именно Минойское извержение.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.