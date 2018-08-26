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воскресенье, 26 августа, 2018, 10:26 События
У советницы городского головы Херсона Гандзюк ухудшилось состояние

У советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, на которую напали с кислотой, ухудшилось состояние здоровья.

Об этом говорится в Facebook-сообществе «Кто заказал Катю Гандзюк?», которую создали друзья Екатерины, активисты и журналисты, – сообщает Укринформ.

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Для Гандзюк просили передать необходимые лекарства, которых нет в Украине. В сообществе отметили, что средства на них есть. Позже в сообщении добавили, что лекарство удалось найти за два часа.

«Опыта лечения ожогов такого масштаба нет не только в нашей стране, но и в любых других государствах, поэтому приходится прибегать к новейшим препаратам, которые не успели пройти сертификацию в нашей стране, а потому купить их можно только за рубежом», – говорится в сообщении.

Напомним: 31 июля возле подъезда неизвестный мужчина вылил на советницу городского головы Херсона кислоту. Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение.

Полиция квалифицировала нападение на активистку как покушение на убийство. Женщина получила около 30% ожогов кожи. Адвокат сообщил, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой.

Как сообщало ИA ZIK, Екатерину Гандзюк экстренно перевозят из Херсона в Киев.
Херсонновости УкраиныЕкатерина Гандзюк
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2018-08-26 14:04 :13