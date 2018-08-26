Сутки в ООС: Более 30 обстрелов боевиков, потерь среди украинцев нет

На протяжении прошлых суток, 25 августа, противник 33 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 7 раз из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает штаб ООС.

«Российские оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Зайцево, Южное, Шумы, Железное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино», – говорится в сообщении.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарскому – возле Луганского, на Горловском направлении в районах населенных пунктов Зайцево и Южное, и на Донецком направлении – вблизи Авдеевки противник применял минометы. Военнослужащие Объединенных сил отбили атаку врага и остались на занимаемых позициях.

В течение минувших суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил допущено не было.

Ночь прошла без обстрелов наших позиций со стороны противника.

«По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант уничтожен, еще три получили ранения», – добавили в штабе ООС.

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