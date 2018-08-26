Специалисты объяснили, почему излишняя опека может вылезти родителям боком

Пытаясь защитить ребенка от различных болезней, неприятностей в школе и влияния плохой компании, старшее поколение делает жизнь ребенка совершенно невыносимой. Такой ребенок ни на минуту не остается наедине с самим собой, а любая попытка проявить самостоятельность, вызывает родительское возмущение.

EtCetera узнало, чем опасна чрезмерная опека и почему она может вылезти родителям боком.

Своим постоянным контролем родители на корню подавляют даже самые слабые ростки детской самостоятельности. Подстраиваясь под ситуацию, ребенок начинает искать выгоду от такого положения вещей и играть на чувствах чрезмерно заботливых родителей. Такие дети нередко проявляют эгоизм и деспотизм по отношению к собственным родственникам.

С возрастом они продолжают перекладывать ответственность за принятие решений на своих уже престарелых родителей: «Пусть решает мать», «Как скажет отец, так и будет», «Если что, помогут родители».

Оторвавшись от родителей, так и не повзрослевшие дети нередко начинают поиск нового «опекуна» в виде друга, партнера или старшего коллеги. Если от родителей оторваться не удастся, такие дети будут продолжать советоваться с ними по любому поводу, боясь принять самостоятельное решение, а главное – нести за него ответственность.

Мальчики, которые выросли под постоянной опекой матери, остаются привязанными к ней уже во взрослой жизни. Даже после женитьбы они склонны постоянно сравнивать свою молодую жену с матерью, ожидая от нее материнских проявлений. Девочка может ожидать «сказочного принца», который возьмет на себя все заботы о ней.

В большинстве случаев чрезмерная опека – это просто чрезмерная забота, которую проявляют родители, демонстрируя свою любовь. Но бывают случаи, когда гиперопека связана с личными комплексами и опасениями родителей.

Причинами, по которым родители заботятся о ребенке больше, чем это реально нужно, могут быть:

Страх одиночества. Нередко, когда ребенка воспитывает только один отец, его взросление переживается болезненно. Мать или отец стараются всеми силами привязать ребенка к себе, окружая его чрезмерной заботой и обеспечив такие условия, при которых ребенок будет прочно связан с родным домом.

Чрезмерная уязвимость. Отец испытывает неконтролируемое чувство страха за ребенка: агрессивность сверстников, слишком палящее солнце, острые предметы на детской площадке, педофилы в парке заставляют неустанно следить за ребенком и контролировать его действия.

Низкая самооценка родителей влечет за собой чрезмерную требовательность. Такие родители хотят самоутвердиться за счет успехов детей, потому что не нашли своего применения в жизни. Чтобы ребенок не допустил родительских ошибок, чрезмерно требовательная мать постоянно контролирует действия ребенка: «Ты сделала уроки?», «Ты была на тренировке?», «Садись за английский!».

Чтобы не превращаться в «наседку», каждому из родителей в воспитании необходимо придерживаться простых правил:

- контролировать свое отношение и эмоции по отношению к ребенку, а не ребенка;

- предоставлять ребенку право выбора (одежды, развлечений, игрушек). Не обязательно выполнять все прихоти ребенка, но прислушиваться к его мнению необходимо;

- воспитывать в ребенке самостоятельность. Позвольте ребенку самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Предупредите о неприятных последствиях, но позвольте ему сделать ошибку и понять важность принятых решений.

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