Смерть сенатора Маккейна: Трамп и Обама выразили соболезнования

Президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама выразили соболезнования семье сенатора-республиканца Джона Маккейна, который скончался в субботу, 25 августа.

«Мои глубокие соболезнования и уважение семьи сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!», – написал Трамп в Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!