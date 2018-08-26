Смерть сенатора Маккейна: Трамп и Обама выразили соболезнования

Президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама выразили соболезнования семье сенатора-республиканца Джона Маккейна, который скончался в субботу, 25 августа.

«Мои глубокие соболезнования и уважение семьи сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!», – написал Трамп в Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 августа 2018 г.

Обращение Обамы опубликовано в Twitter Fox News. На президентских выборах 2008 года его противником был Маккейн.

«Джон Маккейн и я были представителями разных поколений, происходили из разных слоев общества и соревновались на высшем уровне. Но, несмотря на наши различия, мы разделяли верность идеалам, за которые поколения американцев боролись, маршировали и приносили жертвы», – отметил Обама.

Напомним, американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер в возрасте 81 год.

Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 4:28 вечера. 25 августа 2018 года. С сенатором, когда он ушел, были его жена Синди и семья.

В 1982 году Маккейн был избран в Палату представителей США. Четыре года спустя он занял свое место в Сенате. В верхней палате Конгресса Маккейн зарекомендовал себя как ведущий голос в вопросах национальной безопасности и внешней политики, будучи председателем в Комитете по вопросам вооруженных сил.

Маккейн был жестким критиком России и сторонником агрессивной роли США против экстремистской группировки ИГИЛ. Он был сторонником Украины, поддерживал европейский курс нашего государства. Выступал на Евромайдане.

В последние несколько лет своей жизни сенатор резко критиковал президента США Дональда Трампа за его позицию в отношении президента РФ Владимира Путина.

Накануне Маккейн заявил о решении прекратить лечение раковой опухоли.

В июле 2017 года у сенатора от штата Аризона, республиканца Джона Маккейна после удаления тромба над левым глазом диагностировали агрессивную форму рака головного мозга.

Позже он вернулся на работу. Президент США Дональд Трамп назвал его героем, а члены Сената аплодировали 81-летнему Маккейну.

В начале сентября сенатор сообщил, что «прогноз очень хороший», но через пару недель признался, что в борьбе с раком мозга врачи дают ему «очень плохой прогноз».

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