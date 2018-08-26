Сегодня ночью во Львове горели склады с бытовой химией, – фото

В ночь с 25.08.2018 на 26.08.2018 во Львове произошел пожар по ул. Грабовского (Цитадель).

Об этом сообщает сообщество Варта-1 в ФБ.

«Горели склады с бытовой химией, спортивным инвентарем (часть пожарные спасли). Выгорело свыше 1500 кв.м. помещений. Обрушились перекрытия», – говорится в сообщении.

Было привлечено более 15-20 единиц пожарной техники из различных пожарных частей Львова. В настоящее время пожар ликвидирован, но работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия.

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