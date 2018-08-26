live
Aнонси
E.K.A. у програмі «Гараж». Дивіться цієї неділі, 26 серпня, о 23:00!
E.K.A. у програмі «Гараж». Дивіться цієї неділі, 26 серпня, о 23:00!
26 августа, воскресенье
Віктор Балога, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
Віктор Балога, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
27 августа, понедельник
Іво Бобул у програмі “DROZDOV”, 28.08.18, о 20.00
Іво Бобул у програмі “DROZDOV”, 28.08.18, о 20.00
28 августа, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 26 августа, 2018, 10:41 Львов
Сегодня ночью во Львове горели склады с бытовой химией, – фото

В ночь с 25.08.2018 на 26.08.2018 во Львове произошел пожар по ул. Грабовского (Цитадель).

Об этом сообщает сообщество Варта-1 в ФБ.

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÐ°ÑÑÑ ÐÐ¾ÑÐ¾Ð±ÐµÑÑ.

«Горели склады с бытовой химией, спортивным инвентарем (часть пожарные спасли). Выгорело свыше 1500 кв.м. помещений. Обрушились перекрытия», – говорится в сообщении.

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÐ°ÑÑÑ ÐÐ¾ÑÐ¾Ð±ÐµÑÑ.

Было привлечено более 15-20 единиц пожарной техники из различных пожарных частей Львова. В настоящее время пожар ликвидирован, но работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия.

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÐ°ÑÑÑ ÐÐ¾ÑÐ¾Ð±ÐµÑÑ.

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÐ°ÑÑÑ ÐÐ¾ÑÐ¾Ð±ÐµÑÑ.
Львовпожарновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-08-26 14:04 :20