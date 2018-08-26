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воскресенье, 26 августа, 2018, 10:10 Общество
«Приготовьтесь к войне»: монахи Почаевской лавры готовят «Славянск-2»

Пользователями социальных сетей в Почаеве были замечены десятки мужчин, которые пришли в город с участниками крестного хода. Все они были одеты в черные футболки, надписи на которых призывают к военным столкновениям.

Об этом на своей странице в Facebook написал архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.

Также он опубликовал фото неизвестных.

Почаївська Лавра
Почаевская Лавра

«Приготовьтесь к войне... Только что прислали сегодняшние фото из Почаева. Пишут про десятки мужчин в одинаковых футболках, надпись на которых начинается со слов «Приготовьтесь к войне...» (это слова из книги пророка Иолия 3: 9-10). Пришли с крестного хода из Каменца-Подольского. «Русская православная армия»? Славянск-2?», – пишет архиепископ.

Как сообщало ИA ZIK, в Почаевской лавре верующим советуют читать украинофобскую литературу.
Евстратий ЗоряПочаевская лаврановости Украиныукраинофобы
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