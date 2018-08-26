Президент подписал закон о повышении соцзащиты военных

Президент Петр Порошенко подписал закон о повышении соцзащиты военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, цель закона – обеспечение комплексного урегулирования вопроса соцзащиты граждан, которые принимают участие в осуществлении мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, и других вопросов, связанных с осуществлением указанных мероприятий.

«Реализация закона позволит участникам ООС получить право на пользование государственными гарантиями, предусмотренными для участников АТО, ветеранов и участников боевых действий», – сообщили в администрации президента.

Как отметил президент, законом «обеспечиваются и гарантируются права украинского войска в связи с проведением Операции объединенных сил».

«В то же время гарантируется повышение уровня соцзащиты украинских военнослужащих», – добавил Порошенко.

Законом вносятся изменения в законы Украины «О гуманитарной помощи», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О лекарственных средствах», «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите», «Об общем среднем образовании», «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине», «Об оздоровлении и отдыхе детей», «О волонтерской деятельности», «О занятости населения», «Об очистке власти», «О предотвращении коррупции», «О Национальной полиции», «О системе иновещания Украины», «Об исполнительном производстве», и в некоторые постановления Верховной Рады Украины.

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