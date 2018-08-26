Ошибка природы: ученые раскрыли секрет происхождения человека

Увеличение объема мозга человека, а в результате и эволюция, которая произошла в короткий по историческим меркам период времени – 1 миллион лет, связана с генетической мутацией.

К такому выводу пришла команда генетиков под руководством профессора Пьера Вандерхагена из Брюссельского свободного университета (Бельгия), – передает svidok со ссылкой наNCBI.

По словам ученых, увеличение мозга связано с мутацией генов, которые включаются на стадии развития эмбриона. Именно тогда происходят ключевые этапы формирования мозга.

Как стало известно, за «очеловечивание» отвечает не гипофиз, а особое семейство генов под кодовым названием NOTCH2NL. Это вариант древнего гена NOTCH, который присутствует у всех животных и регулирует количество нейронов головного мозга.

Прорыв произошел тогда, когда у нашего общего с обезьянами предка при копировании ДНК случайно произошло дублирование NOTCH. Но эта версия гена оказалась нерабочей. Она и сейчас присутствует у горилл и шимпанзе, но никак себя не проявляет.

В австралопитеков 3 млн. лет назад случилось еще одно ошибочное дублирование фрагмента ДНК и получился тот самый NOTCH2NL, который сыграл роль мощного интеллектуального допинга. Новый ген вызвал взрывной рост числа нейронов и увеличение коры головного мозга. Такие же гены были обнаружены у неандертальцев и денисовцев.

Ученые также выяснили, что стремительная эволюция головного мозга имеет и свою темную сторону. Новые гены, как оказалось, виноваты в таких сбоях в развитии мозга, как микроцефалия (уменьшение размеров черепа и мозга) или макроцефалия – наоборот – чрезмерное его увеличение. Также эта генетическая революция привела к появлению у людей таких заболеваний, как шизофрения и аутизм.

Как сообщалось ранее, ученые назвали новую теорию происхождения человека.

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