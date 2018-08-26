Осень обещает быть горячей: три сценария Путина для Украины

Последние события в контексте России свидетельствуют о том, что грядущая пора обещает быть горячей.

Об этом пишет в своем блоге эксперт Сергей Постоловский.

Уже который год подряд мы все спрашиваем себя: чего же, в конце концов, ждать от Путина и России? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно вспомнить слова древнегреческого историка Фукидида, который говорил, что достигать тирании – несправедливо, отказаться от нее – опасно.

Путинский режим следует рассматривать и понимать именно в контексте понятий тирании и диктатуры. В какую бы форму Кремль не пытался спрятать свою политику, ее сущность остается неизменной: политика Путина отрицает равенство, демократию, международное право. Она уважает и знает только силу, ведь только с помощью силы может быть эффективной на мировой арене.

Здесь мы не говорим об экономической, культурной или юридической силе. Речь исключительно о диктате военной силы, шантаже и запугивании на основе манипуляций с ядерным оружием и разжиганием военных конфликтов в разных уголках мира.

Последние события в контексте России свидетельствуют о том, что осень обещает быть горячей. Путин не остановится и не пойдет на уступки. В его природе только наступать, прикрываясь войсками, танками, ракетами, детьми и женщинами.

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Хочу обратить внимание на то, что санкции предусматривают достаточно интересный ультиматум. Если в период 90 дней Россия не предоставит доказательств, что она не использует химическое оружие, то США введут дополнительный пакет санкций – так называемый «адский билль», который будет включать жесткое ограничение экспорта и импорта, потерю банковской помощи, сокращение дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Россией, а также запрет российским авиакомпаниям, в первую очередь гиганту «Аэрофлоту», приземляться на территории Америки. В общем, уже сегодня экономисты говорят о значительных угрозах для российских валютных и фондовых рынков.

Кроме того, не стоит забывать и о внутренней социально-политической ситуации в РФ. Имплементация таких санкций будет способствовать росту недовольства среди населения, особенно среди тех россиян, кто причисляет себя к среднему классу. Нельзя говорить, что в результате новых санкций в России возникнет революционная ситуация, но можно прогнозировать высокую вероятность локальных протестов и увеличение уровня протестного потенциала среди россиян.

Понимая это, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже назвал новые санкции США «объявлением экономической войны». Вместе с тем политика «зеркального ответа» со стороны Москвы не будет иметь никакого успеха, ведь экономически Россия никогда не сможет преодолеть Америку. Поэтому на осень, с высокой вероятностью, Путин приготовит асимметричный ответ силовым методом, то есть активизацией боевых действий на востоке Украины или в Сирии, или и там и там одновременно. Или же Кремль начнет новый конфликт в Европе или Азии.

В общем есть три наиболее вероятных сценария развития событий осенью.

СЦЕНАРИЙ ПЕРВЫЙ – ОПТИМИСТИЧНЫЙ

По этому сценарию Владимир Путин пойдет на уступки США, чтобы избежать сокрушительного действия новых санкций. Эти уступки могут касаться Украины, Сирии, химического и ядерного оружия. Если говорить об Украине, нельзя исключать того, что Кремль согласится на миротворческую миссию, которая начнет действовать где-то после наших президентских выборов. Однако, вся специфика личности Путина говорит о том, что этот сценарий является маловероятным, потому что чем больше давление на Кремль, тем всегда больше противодействие с его стороны.

ВТОРОЙ СЦЕНАРИЙ – СТАТУС-КВО, ИЛИ ЗАТЯГИВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Речь идет о том, что США введут в действие новые санкции, но Россия не пойдет на активизацию и в дальнейшем будет придерживаться тактики ведения боевых действий низкой интенсивности на Донбассе, концентрируясь на внутренней дестабилизации и президентских выборах в Украине и работая на территории нашего государства собственной пятой колонной.

В пользу реализации этого сценария свидетельствует то, что сегодня время играет на Путина. Однако в течение нескольких ближайших лет перестанет быть верным союзником Москвы, ведь российская экономика имеет все шансы пустить метастазы, от которых ее уже не спасет ни один хирург.

ТРЕТИЙ СЦЕНАРИЙ – ГОРЯЧАЯ ОСЕНЬ

Этот сценарий предусматривает активизацию Кремлем боевых действий на Донбассе. Кроме того, существует риск силовых провокаций и военных действий в акватории Азовского моря. Если говорить о Донбассе, наибольшие риски могут быть связаны с Мариуполем и попыткой Кремля организовать морскую блокаду в районе Керченского пролива и начать продвижение на Мариуполь, а оттуда – в направлении Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, Кремль может активизировать террористические действия на территории Украины, которые бы усиливали социальную апатию и обостряли противостояние между основными фаворитами президентской кампании.

Среди прочего, такой сценарий предусматривает активное вмешательство России в выборы президента Украины. Речь идет как о кибернетических и информационных атаках, так и о провокации, финансировании пророссийских сил, подстрекании на основе религиозных противостояний и споров, организации протестных акций с участием псевдопатриотических формирований на территории Украины.

Учитывая последние заявления Курта Уолкера о том, что Россия последовательно блокирует расширение миссии ОБСЕ на украинско-российской границе и направляет на территорию Украины войска и вооружение, а также многочисленные сообщения об увеличении военного контингента РФ на границе с Украиной и усиление военной помощи сепаратистам, можно констатировать факт наличия всех предпосылок для начала активной фазы боевых действий со стороны России.

Однако вероятная горячая осень «холодного расчета» Путина может закончиться полным экономическим крахом для России. И он будет иметь шансы продолжиться не «большой войной», а масштабным «русским бунтом», что приведет к непредсказуемым, крайне негативным последствиям для самого Путина и его окружения. Думаю, он это понимает, но рассчитывает на страх Запада перед его силой.

Оправдается ли такой расчет, зависит только от решительности цивилизованного мира противодействовать агрессору – или же и дальше играть в политику умиротворения.

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