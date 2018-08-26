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воскресенье, 26 августа, 2018, 22:56 Мир
NASA пошутило с селфи в космосе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства разработало шутливое приложение для смартфонов на базе Android и iOS под названием NASA Selfies.

Пользователи смогут создавать селфи на фоне космического пространства в скафандре, – пишет «Газета.уа».

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Пользователи смогут создавать селфи на фоне космического пространства в скафандре. В качестве фоновых снимков используются материалы, снятые за последние 15 лет работы «Спитцера» – космического инфракрасного телескопа, названного так в честь астронома Лаймана Спитцера. Именно к его годовщине приурочен выпуск программы.

В свое время этот телескоп был крупнейшим в мире, использовался для изучения тусклых объектов, которые видны исключительно в инфракрасном диапазоне. В 2009 году на телескопе закончился взятый с Земли запас хладагента, что означало конец первоначальной научной миссии. Сейчас «Спитцер», на котором отказала большая часть приборов, занят задачами, связанными со скоростью расширения Вселенной.

 
NASAфотоновости мира
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