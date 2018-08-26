На Харьковщине возле Балаклеи тушат пожар на «дикой» свалке

На Харьковщине за пределами н.п. Балаклея загорелась несанкционированная мусорная свалка: огонь распространился на площадь около 1,5 га, захватил часть лесополосы и мог распространиться на рядом расположенную городскую свалку.

Об этом 26 августа сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в 12:05.

ФОТО - ПРЕСС-СЛУЖБА ГСЧС

«В 16:05 пожарный вертолет ГСЧС Ми-8 начал тушить пожар с воздуха. Сейчас произведено 20 сбросов воды. Работы по пожаротушению продолжаются. В 16:53 возгорание локализовано. Пострадавших нет», – сообщили в ГСЧС.

Сейчас на пожаре работают 9 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС из г.Балаклея и из соседних районов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.