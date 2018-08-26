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воскресенье, 26 августа, 2018, 22:24 Общество
Мобильный дом Элвиса Пресли продадут на аукционе

Мобильный дом Элвиса Пресли выставлен на аукцион. Стать владельцем звездного дома можно с помощью «Аукциона вещей культовых людей кино и музыки» от GWS. Ранчо Circle G было своего рода убежищем для Элвиса, его жены Присциллы и «банды» близких друзей по кличке «Мафия Мемфиса».

Об этом сообщает zagorodna.

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На территории было достаточно мобильных домов, чтобы разместить всех, когда им хотелось скрыться от внимания папарацци.

Когда речь заходила об отдыхе, Элвис Пресли предпочитал проводить время в своем мобильном жилище длиной всего 18,3 метра на ранчо Circle G. У короля рок-н-ролла было восемь мобильных домов, припаркованных на участке площадью 66 гектаров недалеко от поместья Грейсленд, где он жил большую часть времени.

Элвис приобрел этот мобильный дом в 1967 году. После его смерти трейлер дважды переходил из рук в руки. Никто никогда не менял регистрацию – все хотели, чтобы имущество было записано на имя Элвиса. Кстати, до этого на аукционе продавался самолет Элвиса.

Мобильный дом недавно был тщательно отреставрирован, чтобы выглядеть так, как это было в 1960-х. На восстановление потребуется около года. Интерьер достаточно простой: деревянные панели и небольшая кухня – но «характер» Элвиса можно увидеть в причудливых золотых акцентах, например, на кухне и в туалете.

Счастливый покупатель получит не только дом на колесах, но и копии документов с подписью Элвиса.

Напомним, в США скончался барабанщик Элвиса Пресли Ди Джей Фонтана.
домновости УкраиныЭлвис Пресли
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2018-08-27 03:06 :51