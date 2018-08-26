Мобильный дом Элвиса Пресли продадут на аукционе

Мобильный дом Элвиса Пресли выставлен на аукцион. Стать владельцем звездного дома можно с помощью «Аукциона вещей культовых людей кино и музыки» от GWS. Ранчо Circle G было своего рода убежищем для Элвиса, его жены Присциллы и «банды» близких друзей по кличке «Мафия Мемфиса».

Об этом сообщает zagorodna.

На территории было достаточно мобильных домов, чтобы разместить всех, когда им хотелось скрыться от внимания папарацци.

Когда речь заходила об отдыхе, Элвис Пресли предпочитал проводить время в своем мобильном жилище длиной всего 18,3 метра на ранчо Circle G. У короля рок-н-ролла было восемь мобильных домов, припаркованных на участке площадью 66 гектаров недалеко от поместья Грейсленд, где он жил большую часть времени.

Элвис приобрел этот мобильный дом в 1967 году. После его смерти трейлер дважды переходил из рук в руки. Никто никогда не менял регистрацию – все хотели, чтобы имущество было записано на имя Элвиса. Кстати, до этого на аукционе продавался самолет Элвиса.

Мобильный дом недавно был тщательно отреставрирован, чтобы выглядеть так, как это было в 1960-х. На восстановление потребуется около года. Интерьер достаточно простой: деревянные панели и небольшая кухня – но «характер» Элвиса можно увидеть в причудливых золотых акцентах, например, на кухне и в туалете.

Счастливый покупатель получит не только дом на колесах, но и копии документов с подписью Элвиса.

Напомним, в США скончался барабанщик Элвиса Пресли Ди Джей Фонтана.

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