Магера рассказал о рисках срыва выборов

Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера верит, что выборы состоятся, но есть риски относительно качественного хода избирательного процесса

«Я не верю в то, что выборы могут не состояться», – заявил в интервью «Главкому»заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

Он уточнил, что формально юридических причин для непроведения выборов есть три: объявление состояния войны, введение военного положения и объявление чрезвычайного положения.

«Риски относительно качественного хода избирательного процесса лежат в определенной степени в украинской ментальности, когда в начале ХХ века маленькие нации боролись за свою государственность. Украинцы же в это время упорно и настойчиво боролись между собой. В определенной степени эта ситуация сохраняется и сейчас, когда ради процентов рейтинга не гнушаются ничем. Я почему-то думал, что наши политики способны повзрослеть, но это происходит настолько медленно», – подытожил Магера.

Напомним, заместитель председателя ЦИК считает, что президентские выборы 2019 года могут пройти и со старым составом Центризбиркома.

Как сообщалось ранее, демократия дешевой не бывает и это надо осознать.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.