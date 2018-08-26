Кустурица приехал в оккупированный Крым и устроил концерт в скальном городе

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица вместе с музыкантами группы The No Smoking Orchestra посетили оккупированный Крым и устроили импровизированный концерт в средневековом скальном городе Чуфут-Кале.

Об этом пишет «Крым.Реалии» со ссылкой на телеканал «Крым 24».

22 августа Кустурица прибыл в Ялту с концертом.

После выступления на Чуфут-Кале Кустурица порекомендовал провести реконструкцию средневекового скального города.

«Здесь была жизнь людей. Ее необходимо показать, сделать историческую реконструкцию», – заявил он.

23 июля 2017 года Кустурица посетил Крым, после чего попал в базу украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение госграницы Украины; отрицание российской агрессии; участие в легализации аннексии Крыма и незаконной гастрольной деятельности на территории полуострова».

После аннексии Крыма Россией Кустурица неоднократно поддерживал действия Кремля. Музыкант заявлял, что не боится введения санкций в отношении своей персоны за выступления в Крыму. Он считает российскую аннексию Крыма естественным, «органическим процессом».

Как сообщалось ранее, «Любитель Путина» Кустурица собрался с концертом в оккупированный Крым.

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