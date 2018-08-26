КПВВ «Майорское» не работает из-за обстрелов боевиков

Контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» временно не работает из-за обстрелов боевиков.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«На это время из-за регулярных обстрелов прекращено функционирование КПВВ «Майорское», где пока не осуществляются пропускные операции лиц и транспортных средств. Госпогранслужба обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок», – отмечается в сообщении.

Другие КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открыты согласно летнему графику работы и работают в штатном режиме.

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