К Земле приближается комета Джакобини-Циннера

Ученые сообщили, что Земля ждет очередного гостя из космоса. Астрономы определили дату встречи нашей планеты с известной кометой 21P / Джакобини-Циннера в понедельник, 10 сентября.

Вычислить день, когда космическое тело приблизится к Земле, ученые смогли благодаря фотографиям Михаэля Йегера, передает «Діалог.UA».

Кадры демонстрируют расположение кометы в созвездии Кассиопеи около туманностей Сердце и Душа.

Астрономы рассказывают, что 10 сентября небесное тело будет находиться на расстоянии 58 миллионов километров от Земли, что равняется расстоянию в 0.39 астрономической единицы.

К сожалению, увидеть космическую гостью невооруженным глазом нельзя, однако с помощью телескопа за кометой все же можно будет понаблюдать.

Известно, что кометы 21P / Джакобини-Циннера открыли еще в 1900 году. Период вращения этого космического тела составляет 6,6 года.

Напомним, к Земле приближается гигантская «зеленая» комета.

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