К Земле летят два астероида

28 августа к Земле приблизится потенциально опасный астероид. Его размер от 70 до 160 метров в поперечнике и его можно сравнить с пирамидой Хеопса. Однако, угрозы для планеты он не несет, так как пролетит от нас на расстоянии почти 4,8 миллиона километров.

А это как 13 расстояний до Луны. Околоземной объект пронесется мимо земли со скоростью 9,04 километра в секунду, говорится в сообщении Space.com.

Максимальное сближение произойдет 28 августа.

Потом еще ближе к Земле 29 августа подлетит астероид NEO +1998 SD9.

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