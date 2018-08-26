Ехал после приема у Порошенко: В Киеве остановили авто пьяного экс-посла Украины в США

В ночь на 25 августа в Киеве полиция остановила автомобиль, которым управлял нетрезвый бывший посол Украины в США Александр Моцик. Авто дипломата остановили за нарушение правил дорожного движения.

В частности, машина ехала по кругу против движения на площади Шевченко, – передает 24.

По данным полиции, у Моцика были явные признаки алкогольного опьянения, однако сам нарушитель на камеру отрицал, что употреблял алкоголь.

Экс-послу предложили пройти тест на драгере или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ. Поэтому полицейские составили на дипломата админпротокол и вызвали ему такси, а автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Отметим, что Моцик перед этим инцидентом присутствовал на торжественном приеме Президента Украины Петра Порошенко в Мариинском дворце. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко опубликовала в своем Facebook фото с коллегами, в компании которых можно заметить и Моцика.

На приеме Порошенко также можно было увидеть лидеров крымскотатарского народа Мустафу Джемилева и Ахтема Чийгоза, представительницу президента в ВР Ирину Луценко, нынешнего посла Украины в США Валерия Чалого, главу МВД Арсена Авакова и других.

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