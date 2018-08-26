Джон тогда обиделся на меня: Порошенко вспомнил последний визит Маккейна на Донбасс

Во время рабочей поездки на Донетчину на встрече с руководителями дипломатических представительств Украины за рубежом и украинскими военными 92 бригады Президент Петр Порошенко вместе с дипломатами и украинскими воинами почтил память американского сенатора Джона Маккейна, который ушел из жизни.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Есть еще одна большая личность, которая была здесь вместе со мной накануне Нового года 31 декабря. Ее имя – Джон Маккейн. Крупный государственный деятель и большой друг Украины», – сказал Президент и вспомнил их совместную поездку к украинским морским пехотинцам в Широкино.

«Когда я ему предложил поехать вместе со мной и поздравить украинских морпехов в Широкино, он перенес свой визит в Грузию и сказал, что его место здесь, в Украине», – рассказал Петр Порошенко.

Он напомнил, как тогда за 10 км, когда они вместе с сенатором подъезжали к Широкино, Служба безопасности Президента сообщила, что позиции наших морпехов были обстреляны.

«Я сказал Джону – ты американский сенатор, тебе не обязательно там быть. Я, как Президент должен быть со своими воинами. И это первый раз, когда Джон обиделся на меня, даже за то, что я подумал ему это предложить», – вспомнил Президент.

«Он говорил: Россия заплатит огромную цену за эту совершенно безответственную авантюру. И он всю свою жизнь после этого посвящал тому, чтобы защитить Украину и украинцев», – добавил Петр Порошенко.

Президент поручил Послу Украины в США организовать взаимодействие с американской стороной для чествования памяти Джона Маккейна. Присутствующие почтили память сенатора минутой молчания.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.