Диктатор Лукашенко пообещал диктатору Асаду помощь в «восстановлении Сирии»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности «оказывать всестороннюю помощь» режиму Башара Асада в процессе восстановления Сирии.

Об этом Лукашенко сообщил в поздравлении в адрес Асада по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента РБ.

«Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, старалась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом.... Война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество... возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны», – отметил Лукашенко.

Он добавил, что Минск и Дамаск «разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств».

Оценка Лукашенко ситуации в Сирии фактически совпадает с позицией Кремля.

По подсчетам организации World Vision, на реконструкцию Сирии после военных действий нужно 1,3 трлн долларов.

Башар Асад оценивал восстановление Сирии в 400 млрд долларов. Доходная часть бюджета Беларуси в 2017 году была в 20 раз меньше этой суммы.

Ранее Москва в письме Вашингтону просила о поддержке в восстановлении Сирии, ведь сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны.

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