Добавили небольшую дозу Novichok: сеть рассмешило фото из российского супермаркета

В одном из российских супермаркетов обнаружили довольно странный ценник, на котором в качестве наименования товара указано – «свиные крылышки в маринаде».

Соответствующее фото опубликовано на странице Twitter «Рогозин-на-орбите», - передает Апостроф.

«Новости российской зоологии», – комментирует фото автор поста.

Что именно скрывается под названием «свиных крылышек» не уточняется.

В комментариях пользователи высказывают различные догадки источников происхождения товара.

«Это уже русская евгеника!», «Радиоактивное облучение русских свиней + небольшие дозы «Novichok» – делают свое дело...», «А свинья из Чернобыля или в Баренцевом море поплавала?», «Даже свиньи собрались улететь из России. Не дали сволочи. Обрезали», – пишут пользователи.

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