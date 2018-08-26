Добавили небольшую дозу Novichok: сеть рассмешило фото из российского супермаркета

В одном из российских супермаркетов обнаружили довольно странный ценник, на котором в качестве наименования товара указано – «свиные крылышки в маринаде».
Соответствующее фото опубликовано на странице Twitter «Рогозин-на-орбите», - передает Апостроф.
«Новости российской зоологии», – комментирует фото автор поста.
Что именно скрывается под названием «свиных крылышек» не уточняется.
В комментариях пользователи высказывают различные догадки источников происхождения товара.
«Это уже русская евгеника!», «Радиоактивное облучение русских свиней + небольшие дозы «Novichok» – делают свое дело...», «А свинья из Чернобыля или в Баренцевом море поплавала?», «Даже свиньи собрались улететь из России. Не дали сволочи. Обрезали», – пишут пользователи.