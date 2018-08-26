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воскресенье, 26 августа, 2018, 22:08 Курьезы
Добавили небольшую дозу Novichok: сеть рассмешило фото из российского супермаркета

В одном из российских супермаркетов обнаружили довольно странный ценник, на котором в качестве наименования товара указано – «свиные крылышки в маринаде».

Соответствующее фото опубликовано на странице Twitter «Рогозин-на-орбите», - передает Апостроф.

«Новости российской зоологии», – комментирует фото автор поста.

Что именно скрывается под названием «свиных крылышек» не уточняется.

В комментариях пользователи высказывают различные догадки источников происхождения товара.

«Это уже русская евгеника!», «Радиоактивное облучение русских свиней + небольшие дозы «Novichok» – делают свое дело...», «А свинья из Чернобыля или в Баренцевом море поплавала?», «Даже свиньи собрались улететь из России. Не дали сволочи. Обрезали», – пишут пользователи.
Россиясупермаркеты
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2018-08-27 03:07 :24