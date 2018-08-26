Болтон: Западные компании выражают интерес к добыче газа в Украине

Советник Дональда Трампа Джон Болтон утверждает, что иностранные компании выражают интерес к добыче газа в Украине.

Об этом он рассказал 24 августа во время встречи с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом, передает Политико.

На встрече они обсуждали энергоресурсы Украины.

По словам Болтона, Украина добывает достаточно природного газа, чтобы обеспечить свои бытовые потребности.

В связи с этим иностранные компании, в том числе и американские, могут быть заинтересованы в развитии газодобывающей отрасли.

Американец посчитал эту встречу с Гройсманом весьма интересной и плодотворной.

Напомним, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Украины Петром Порошенко высказал весьма приятные новости для последнего.

В частности, он рассказал о том, что США будет поддерживать Украину в евроатлантических устремлениях. Также он напомнил, что еще в 2008 году администрация президента Буша предложила Украине ускорение программы по принятию в члены НАТО.

23 августа НКРЕКП окончательно отменил скандально известную формулу определения цены электроэнергии «Роттердам +». По официальной информации, данная формула, введенная постановлением № 289 от 3 марта 2017 года, была отменена во время сегодняшнего заседания Национальной комиссии

Как сообщили в НКРЕКП, решение официально вступит в силу, когда в Украине заработает новый рынок электроэнергии. Кроме этого, в результате отмены формулы «Роттердам +» утратил силу ряд нормативных документов, которые регламентировали работу энергетики в Украине.

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