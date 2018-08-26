Боевики обстреляли жилой сектор поселка Южное, – СЦКК

Российско-террористические войска в субботу обстреляли из миномета калибра 120 мм жилой сектор поселка Южное Бахмутского района Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«Сообщение об обстреле поступило в 10.00 26 августа 2018 года. На месте происшествия представителями СЦКК была обнаружена воронка от взрыва 120 мм мины на асфальтированной проезжей части улицы Островского, 1. Осколками этой мины был поврежден фасад Дома культуры», – говорится на странице ООС.

Пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано. Боеприпасов, которые не взорвались, обнаружено не было.

Огонь велся в направлении Горловка – Южное. Расстояние от места попадания мины до ближайших позиций Вооруженных Сил Украины составляет около 1 км. Что прямо свидетельствует о намеренном обстреле боевиками мирного населения.

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