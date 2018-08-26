Анджелина Джоли хочет восстановить репутацию

Оскорбленная Анджелина Джоли вынуждена была обратиться за помощью к имиджмейкера, чтобы восстановить свое имя и репутацию. Теперь актриса больше не хочет быть скандальной персоной.
Об этом сообщает veroyatno.
Сообщается, что к такому решению актрису подтолкнули слова влиятельного продюсера, который в частной беседе назвал Анджелину Джоли «злой ведьмой Голливуда». Такое прозвище актриса получила вовсе не за роль злой волшебницы Малефисенты, а за свой скандальный характер и разборки с бывшим мужем Брэдом Питтом. Инсайдеры проинформировали, что Джоли была очень обижена после слов продюсера и теперь хочет восстановить репутацию.
Известно, что Анджелина уже начала сотрудничать с опытным американским имиджмейкером Майклом Ситриком, на которого и возложена обязанность очистить имя Джоли от недавних скандалов.
Напомним, что Брэд Питт подал на Анджелину Джоли в суд