ВМС США официально восстановили Второй флот в Атлантическом океане для сдерживания России

Военно-морские силы США на фоне активности подводных лодок ВМФ России официально восстановили Второй флот в Атлантическом океане, расформированный в 2011 году.

Об этом сообщает Укринформ.

«ВМС США в пятницу официально возобновили военное командование времен «холодной войны», на которое в течение десятилетия полагалось противостояние противникам в водах Северной Америки – в рамках ряда усилий, направленных на препятствование военной экспансии Москвы», – говорится в сообщении.

Как отмечается, корабли, авиация и морские десантные войска Второго флота, который базируется в Норфолке, штат Вирджиния, будут использоваться для операций вдоль Восточного побережья США, а также в северной части Атлантического океана.

«Наш контроль в море и расширение военного присутствия, две критически важные составляющие нашей национальной безопасности, оспариваются иностранными государствами, а именно Россией и Китаем», – заявил командующий флотом ВМС США адмирал Крис Греди.

Начальник штаба ВМС США Джон Ричардсон, который в начале этого года издал распоряжение о восстановлении Второго флота, подчеркнул, что военно-морской флот не «напрашивается на драку».

По его словам, реалии нуждаются в поддержке «крупномасштабных океанских маневренных боевых действий» в Атлантическом регионе.

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