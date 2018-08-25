В США испытали ракету, которая обманывает ПВО

Министерство обороны США провело успешное испытание беспилотника, который может, изображая из себя самолет, обманывать противовоздушную оборону противника.
Об этом сообщили в министерстве обороны США.
Разработка БПЛА MALD-X стоит 34,8 млн долларов. Пентагон заявил, что испытания проводили 20 и 22 августа в Калифорнии.
Директор офиса заместителя министра обороны по научным исследованиям и инженерным стратегиям Крис Шанк заявил, что быстрое воплощение проекта стало возможным благодаря техническому сотрудничеству между военно-воздушными силами и военно-морским флотом.
«MALD-X далее передается флоту, чтобы завершить разработку системы и перейти к ее прямого использованию», – заявил чиновник.