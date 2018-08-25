В Польше предлагают ввести изменения, которые еще больше упростят легализацию для украинцев

Работодатели и организации в Польше предлагают изменения, которые улучшат процесс легализации пребывания и работы иностранцев.

Об этом сообщает «Польское радио».

Объединения работодателей и неправительственные организации в Польше призвали министра семьи, труда и социальной политики Эльжбету Рафальску и министра предпринимательства и технологии Ядвигу Эмилевич улучшить процедуру легализации пребывания и работы иностранцев в Польше.

По мнению польских организаций, действующий закон «делает рынок негибким и приводит к увеличению уже привилегированного положения работодателя в отношении иностранцев, которым труднее защищать свои права в случаях использования или злоупотреблений».

Они призывают ввести новую форму разрешения на работу. Отмечается, что ее можно выдавать иностранцу для трудоустройства на определенное время, но у любого работодателя.

«Вариант минимум – можно ввести ограничение на выполнение работы в конкретной профессии или только на определенном поприще (например, одного воеводства)», – предлагают представители организаций.

Объединения тоже поддерживают введение основы, что труд иностранца будет законным от представления формально правильного заявления со всеми необходимыми документами для легализации. Они подчеркивают, что это уменьшит время ожидания на получение документов.

«Еще одним важным системным изменением должно быть большее доверие к иностранцам, которые работали легально. За определенное время (например три года) такой работы иностранцы получат общее разрешение на легальное пребывание и работу в Польше, например, 5 лет», – говорится в письме.

Организации хотят, чтобы все выпускники законченных в Польше сверхгимназийных школ (лицеев, ПТУ и техникумов) и вузов могли работать без разрешения и получать для этого вид на пребывание на 3 года, а затем, после подтверждения на протяжении этого периода выполнения работы, право на постоянное проживание.

Процедуры, связанные с трудоустройством иностранцев, как предлагают организации, должны выполняться в режиме онлайн, без необходимости приходить в управление.

Напомним, согласно новейшим исследованиям, работники из Украины работают в каждой пятой фирме в Польше.

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