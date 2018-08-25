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суббота, 25 августа, 2018, 14:59 Мир
В Калифорнии стрельба возле школы: погиб подросток

В Калифорнии (США) в результате стрельбы у школы погиб подросток, еще один находится в критическом состоянии.

Как сообщает в субботу The New York Post, это произошло возле высшей школы в городе Фэйрфилд (Armijo High School), пишет «Украинская правда».

Отмечается, что после стрельбы были задержаны двое людей. Полиция не разыскивает других подозреваемых.

16-летний парень погиб, 18-летний – тяжело ранен.

По словам полицейских, стрельба возникла во время конфликта двух групп подростков.

 
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2018-08-25 17:15 :59