суббота, 25 августа, 2018, 14:59 Мир
В Калифорнии стрельба возле школы: погиб подросток
В Калифорнии (США) в результате стрельбы у школы погиб подросток, еще один находится в критическом состоянии.
Как сообщает в субботу The New York Post, это произошло возле высшей школы в городе Фэйрфилд (Armijo High School), пишет «Украинская правда».
Отмечается, что после стрельбы были задержаны двое людей. Полиция не разыскивает других подозреваемых.
16-летний парень погиб, 18-летний – тяжело ранен.
По словам полицейских, стрельба возникла во время конфликта двух групп подростков.
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