В День Независимости украинские теннисистки установили национальный рекорд на US Open

В День Независимости Украины женской сборной по теннису был установлен национальный рекорд на US Open, одном из четырех самых престижных турниров мирового тенниса.

Ранее лучшим показателем нашей страны на Открытом чемпионате США было пять игроков в основе женского турнира (2006-2008 годы), сообщает btu.org.ua.

Победа Ангелины Калининой в квалификации US Open-2018 и ее дебют в основной сетке Мэйджора обеспечили Украине в этом сезоне представительство в шесть теннисисток. Напрямую в основную сетку прошли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Екатерина Козлова и еще одна дебютантка взрослых Больших Шлемов Даяна Ястремская.

В последний раз пять теннисисток из Украины играли в Нью-Йорке в 2008 году: Катерина Бондаренко, Юлия Вакуленко, Елена Бондаренко, Татьяна Перебийнис, Мария Корытцева.

Напомним, что на старте сезона пять наших девушек сыграли в основе Открытого чемпионата Австралии (Свитолина, Цуренко, Козлова, Бондаренко и дебютантка Марта Костюк).

Более пяти украинских теннисисток не стартовали в основной сетке Больших Шлемов с Уимблдона-2008, когда сразу семь наших девушек выступили на травяных кортах, а шесть украинок в последний раз стали участницами Мейджора на Australian Open-2008.

Таким образом, впервые за последние десять лет на двух турнирах серии Большого Шлема за сезон в основу прошли как минимум по пять украинок.

Теперь на всех турнирах Grand Slam в основной сетке сыграли как минимум по шесть украинских теннисисток: Australian Open – 2008 год – шесть участниц, Ролан Гаррос – 2007 и 2008 годы – семь участниц, Уимблдон-2008 – семь участниц.

В сетке Открытого чемпионата US Open-2018 наша страна уступила только США, России и Чехии по числу своих теннисисток в основной сетке.

При этом в мужской сетке US Open-2018 впервые с 2008 года не сыграет ни один украинский теннисист.

Участники турнира в верхней половине сетки (из украинок в этой части все, кроме Цуренко) стартуют в Нью-Йорке в понедельник, 27 августа, а нижней – во вторник, 28 августа.

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