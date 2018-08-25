live
Aнонси
E.K.A. у програмі «Гараж». Дивіться цієї неділі, 26 серпня, о 23:00!
E.K.A. у програмі «Гараж». Дивіться цієї неділі, 26 серпня, о 23:00!
26 августа, воскресенье
Віктор Балога, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
Віктор Балога, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
27 августа, понедельник
Іво Бобул у програмі “DROZDOV”, 28.08.18, о 20.00
Іво Бобул у програмі “DROZDOV”, 28.08.18, о 20.00
28 августа, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 25 августа, 2018, 18:28 Мир
В Афганистане смертник взорвал бомбу у здания избиркома

В городе Джалалабад на востоке Афганистана произошло нападение террориста-смертника.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Согласно информации, теракт произошел возле офиса избирательной комиссии Афганистана, где в тот момент находились десятки людей. В результате нападения погибли по меньшей мере три человека, еще восемь получили ранения.
терроризмАфганистанновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-08-25 23:57 :34