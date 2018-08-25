суббота, 25 августа, 2018, 18:28 Мир
В Афганистане смертник взорвал бомбу у здания избиркома
В городе Джалалабад на востоке Афганистана произошло нападение террориста-смертника.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.
Согласно информации, теракт произошел возле офиса избирательной комиссии Афганистана, где в тот момент находились десятки людей. В результате нападения погибли по меньшей мере три человека, еще восемь получили ранения.
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