В Афганистане смертник взорвал бомбу у здания избиркома

В городе Джалалабад на востоке Афганистана произошло нападение террориста-смертника.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Согласно информации, теракт произошел возле офиса избирательной комиссии Афганистана, где в тот момент находились десятки людей. В результате нападения погибли по меньшей мере три человека, еще восемь получили ранения.

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