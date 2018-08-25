Ульяна Супрун рассказала о плюсах и минусах «агрофитнеса»

Ученые считают, что агрофитнес дает значительную пользу нашему организму. Впрочем, существует несколько опасностей, которых стоит избегать при работе в саду или на огороде. С помощью Daria Ozerna и espreso.tv рассказываем о пользе работы на огороде, прополки свеклы и как лучше всего защититься от огородных опасностей.

Об этом в Фейсбуке рассказала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Кто хотя бы раз в жизни работал в саду или огороде, тот помнит, какую сильную нагрузку на тело дает такая работа. Несколько часов за прополкой, выкапыванием, уборкой и прочей заботой об урожае – изрядная тренировка для мышц. Такую работу еще называют агрофитнесом, ведь нагрузка местами напоминает занятия в тренажерном зале.

Из безусловных плюсов – это польза для психического здоровья. Больше времени на природе – меньше риски появления психических проблем. Свежий воздух и зелень вокруг способствуют снижению уровня гормона кортизола в организме, что в свою очередь уменьшает напряжение и симптомы тревожности. Садоводство даже вводят в некоторых клиниках для людей с психическими болезнями

Кроме того, работа на огороде дает умеренные и интенсивные физические нагрузки, о пользе которых знают все. Различные садовые инструменты развивают разные мышцы рук, ног и спины. Поэтому их можно считать аэробными упражнениями на укрепление мышц.

Впрочем, в тренажерном зале занятия спланированные и циклические. Когда же мы работаем на огороде, обычно не продумываем сколько раз присядем, сколько времени надо на восстановление. Зато «тренировки» в основном однообразные и монотонные. Из-за этого существуют риски получить травму, боли в мышцах и суставах. Таким образом, агрофитнес значительно уступает настоящему фитнесу, и может даже навредить.

Чтобы дачный сезон был полезным и безопасным, следует чередовать виды деятельности, работать непродолжительно и следить за самочувствием – делать паузы, разминаться, распрямляться, и отдыхать на следующий день.

Еще одна опасность – бактерии. В земле живет возбудитель столбняка. Если он попадет в открытую рану, то есть высокий риск заболеть. Чтобы этого не произошло, следует каждые десять лет делать прививку от столбняка – она бесплатна и есть в медучреждениях в каждом регионе (количество вакцин в вашей области посмотрите здесь). Избегайте повреждений садовыми инструментами – работайте в закрытой обуви и одежде и устойчивых к механическим повреждениям рукавицах.

Кроме того, не забывайте о защите от солнца и пейте достаточно воды. Обычно работа в поле или на огороде занимает много времени, поэтому постарайтесь спланировать ее в утреннее или вечернее время, чтобы избежать рисков перегрева и получения солнечных ожогов.

Работайте в свое удовольствие, двигайтесь и дышите свежим воздухом. Но не забывайте позаботиться о безопасности.

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