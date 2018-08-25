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суббота, 25 августа, 2018, 13:16 Экономика
Украина задолжала на внешнем рынке 725 миллионов долларов

Министерство финансов осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

«Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, оказавших финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран», – говорится в сообщении.

Эта операция позволит Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств.

В пресс-службе отмечают, что Министерство финансов продолжает реализовывать утвержденную стратегию управления государственным долгом и планирует в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств как от коммерческих, так и от официальных кредиторов.

Напомним, согласно графику выплат, до конца 2018 года Украина должна вернуть около 500 миллионов долларов по евробондам и около 580 миллионов долларов за обслуживание долгов перед МВФ.

 
Министерство финансовдолгновости Украиныновости экономикивнешний рынок
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2018-08-25 17:16 :22