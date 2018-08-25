Украина подала апелляцию на решение ВТО относительно пошлин на удобрения

Украина подала апелляцию на решение ВТО, которое было принято в пользу РФ, в споре о пошлинах на нитрат аммония.

Об этом сообщается на официальном сайте этой организации.

«Украина направила 23 августа апелляцию на решение панели арбитров ВТО по поводу инициированного Российской Федерацией дела об антидемпинговых мерах в отношении нитрата аммония», – говорится в сообщении.

Подробная информация станет доступной в соответствующем документе на сайте ВТО в течение следующих нескольких дней.

Следовательно, сторонам спора – Киеву и Москве – нужно будет ждать 3 месяца для рассмотрения ВТО апелляции со стороны Украины.

Как известно, 20 июля арбитражный орган ВТО принял решение в пользу РФ по делу о нитрате аммония.

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