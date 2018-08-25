Ученые назвали самые эффективные способы похудения с помощью любимых лакомств

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса, нужно правильно питаться и давать организму физические нагрузки. Чтобы результаты были еще лучше, можно использовать мед для похудения.

Об этом сообщает ukrhealth.

В меде содержится большое количество полезных витаминов и минералов. Это глюкоза, фруктоза, азотистые вещества, декстрины, вода и сахароза. Кроме того, мед богат витаминами группы А, В, С, Е, К, Н. На снижение веса он положительным образом сказывается благодаря минеральному составу: в меде есть сера, фосфор, йод, хлор, натрий, калий и магний.

Стоит упомянуть и полезные свойства меда: жир будет перерабатываться быстрее, благодаря активации выброса желчи. Из организма выводятся шлаки и токсины, так как мед оказывает мягкое слабительное действие. И кстати, сладости прекрасно повышают настроение, а мед не только вкусный, но и полезный.

Особенно полезен мед осенью и зимой, ведь он укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи.

При покупке меда многие сталкиваются с трудностями выбора. Если ваша задача похудеть – берите майский мед, в нем меньше всего калорий, он легко растворяется в жидкости, и он практически не сахарится. Кроме того, стоит обратить внимание на липовые сорта полезного лакомства.

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