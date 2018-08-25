Свинья стала причиной транспортного коллапса на дороге в США

На камеру телефона попало видео, как свинья, внезапно оказавшаяся на дороге, парализовала движение в Сан-Антонио (США, штат Техас). По словам очевидцев, произошло это около 7:30 утра, сначала свинка бежала за велосипедистом, а потом выскочила на проезжую часть.

Об этом сообщает Аvtoblog.

Своими силами «на чипсы» поймать ее не удалось, поэтому в бой вступила тяжелая артиллерия в виде довольно грузного полицейского. Свинке мужчина понравился, и она охотно побежала за ним, после чего ее погрузили в белый кроссовер.

Дальнейшая судьба хрюшки неизвестна, но, скорее всего, хозяин найдется -очень уж дружелюбным оказалось животное и легко шла на контакт.

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