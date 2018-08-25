Со времени рождественского теракта в Берлине было выслано более 100 исламистов

Немецкие власти выслали из ФРГ 123 радикальных исламиста в период с декабря 2016 года, когда 24-летний тунисец Анис Амри совершил теракт на рождественской ярмарке в Берлине.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Речь шла главным образом о выходцах из Туниса, Алжира, Турции, России, Нигерии и Ливана. В числе депортированных были, в частности, исламисты, которые потенциально представляют угрозу для общественной безопасности, мелкие правонарушители, со стороны которых правоохранительные органы видели возможность радикализации, а также лица, которые уже попадали в поле зрения полиции.

В то же время среди депортированных практически не было тех, кто подпадал под действие параграфа 58а немецкого закона о пребывании иностранных граждан. В нем, в частности, говорится о высылке с целью «предотвращения особой угрозы для безопасности ФРГ или угрозы теракта».

Пункт о депортации предполагаемых радикалов из числа иностранцев был включен в немецкий закон о миграции после терактов в США 11 сентября 2001 года. Регулярно применять его, однако, стали лишь после атаки Амри в немецкой столице.

В декабре 2016 года на рождественской ярмарке в центре Берлина был совершен теракт. Уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей, в результате чего погибли 12 человек, около 50 были ранены. Через четыре дня террорист был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

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