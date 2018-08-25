суббота, 25 августа, 2018, 13:00 Спорт
СМИ: «Реал» и «Леганес» договорились об аренде вратаря сборной Украины Андрея Лунина
19-летний украинский голкипер Андрей Лунин в ближайшее время официально станет игроком клуба высшего испанского дивизиона (Ла Лиги) «Леганеса».
Как сообщает издание AS, «Реал» и «Леганес» договорились о годовой аренде вратаря и уже согласовали все детали.
Ранее вероятность подписания Андрея Лунина подтвердил главный тренер «Леганеса» Маурисио Пеллегрино.
Напомним, в услугах экс-голкипера «Зари» и «Днепра» были заинтересованы и другие клубы испанской Ла Лиги, а именно «Реал Вальядолид» и «Райо Вальекано».
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