Российская полиция задержала активистку с плакатом поддержки Сенцова

Российский политик Леонид Гозман и правозащитник Сергей Шаров-Делоне задержаны на Красной площади в Москве, когда пытались развернуть плакат в память о «Демонстрации семерых» 1968 года.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Обоих задержанных отвезли в ОВД «Китай-город», – говорится в сообщении.

Отмечается, что позже полицейские также забрали внучку участники «Демонстрации семерых» Натальи Горбаневской Анну Красовицкую, что стояла с плакатом в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии.

Полицейские отобрали плакаты.

Сергей Шаров-Делоне – двоюродный брат Вадима Делоне, принимавшего участие в акции, которая состоялась 50 лет назад в знак протеста против подавления Пражской весны. На сегодняшнем мероприятии также присутствовал участник «Демонстрации семерых» Павел Литвинов и еще несколько десятков людей.

Сообщается, что на Красной площади в эти дни проходит ежегодный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Его охраняют полиция и бойцы Росгвардии.

За последние десять лет в России несколько раз задерживали участников акций в память о «Демонстрации семерых». 24 августа 2008 года милиция разгоняла на Красной площади акцию «День рождения свободы». 25 августа 2013 года полицейские задержали 10 из 12 демонстрантов. В августе 2016 года четверо участников акции «За нашу и вашу свободу» отвезли в отделение полиции, а позже оштрафовали.

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