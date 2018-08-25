Решение в отношении Сенцова Кремль примет в ближайшее время

Кремль близок к решению вопроса о судьбе украинского политзаключенного Олега Сенцова, который более ста дней назад объявил бессрочную голодовку.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил российский журналист и политический обозреватель Константин Эггерт.

«Проблема Олега Сенцова будет решена Кремлем в ближайшее время, сообщил мне надежный западный дипломатический источник», – написал обозреватель.

Он пояснил, что за последние 24 часа два независимые друг от друга источники в западных дипломатических кругах подтвердили, что такие разговоры ведутся. «Я могу только предположить, что это последствия встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель на прошлой неделе в Германии», – добавил Эггерт.

В то же время он уточнил, что «очевидно, речь идет скорее о положительном решении, то есть о некоей форме освобождения Сенцова».

Журналист убежден, что решение будет политическим. «Если Кремль захочет, чтобы Сенцов был свободен, он будет свободен. Информация, что его вот-вот освободят, появляется не впервые. И она в предыдущие разы оказывалась неверной и не соответствовала действительности. Однако на этот раз, мне кажется, именно из-за того, что разные источники об этом сообщают, возможно, действительно, какая-то практическая работа уже проводится», – добавил Эггерт.

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля.

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