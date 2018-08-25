Продолжается продажа билетов на завтрашний матч «Карпаты» – «Арсенал-Киев»

Продолжается продажа билетов на матч шестого тура Премьер-лиги сезона-18/19 между львовскими «Карпатами» и киевским «Арсеналом».

Завтра, 26 августа, «зелено-белые» будут принимать «Арсенал-Киев» в поединке шестого тура чемпионата УПЛ сезона-18/19.

Пропуска можно приобрести в магазине «Фанат» (ул. Вороного, 3), сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Напомним, что игра на стадионе «Украина» начнется в воскресенье, 26 августа, в 19:30.

Стоимость билета – от 50 гривень. В день матча, 26 августа, пропуска можно будет купить в кассах стадиона «Украина» (ул. Липовая аллея, 5).

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