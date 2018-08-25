Правительство Испании одобрило эксгумацию диктатора Франко

Правительство Испании в пятницу, 24 августа 2018 года, одобрило декрет, который позволит эксгумировать останки Франсиско Франко и перезахоронить их за пределами национального мемориала «Долина Павших».

В течение 2-х недель родственникам диктатора предложат новое место захоронения, – сообщает RTVE.

Кроме того, декрет правительства теперь должны утвердить депутаты парламента, в котором большинство принадлежит левому блоку.

При этом оппозиция раскритиковала инициативу премьер-министра.

«Санчесу важнее оживить призраки прошлого, чем заставить людей смотреть в будущее», – заявил глава Народной партии Испании Пабло Касадо.

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