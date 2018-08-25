Порошенко: В рядах ВСУ служат и работают 55 тысяч женщин

В рядах Вооруженных Сил Украины служат и работают более 55 тыс. женщин.

Об этом написал в Фейсбуке Президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня в рядах Вооруженных Сил Украины проходят службу и работают более 55 тысяч женщин. Из них 25 тысяч – военнослужащие ВСУ», – написал Президент.

Он напомнил, что накануне, 24 августа, во время военного парада ко Дню Независимости по Крещатику впервые шагал отдельный парадный расчет будущих офицеров военнослужащих-женщин. Эти очаровательные защитницы Украины – курсантки Военного института КНУ им. Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут.

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