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суббота, 25 августа, 2018, 14:43 Политика
Порошенко поблагодарил украинцев за стойкость в годы испытаний

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за стойкость в годы военных и экономических испытаний.

Об этом глава государства написал в Facebook.

«Слава Богу и благодарность каждому украинцу за то, что мы выстояли в годы испытания войной и экономическим кризисом,  вызванных российской агрессией. И не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы», – отметил он.

Президент подчеркнул, что украинцы стали сильнее и увереннее в себе и собственных возможностях. На будущие годы и десятилетия заложили основу для движения вперед – с четкими стратегическими ориентирами на Европейский Союз и НАТО.

«Рад был пообщаться с украинцами, которые собрались праздновать День Независимости на Майдане. Спасибо свободолюбивому и сильному украинскому народу! Слава Украине!» – добавил Порошенко.

 
Петр Порошенконовости Украиныновости политикиблагодарность
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2018-08-25 17:16 :08