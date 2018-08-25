Полиция Бельгии изъяла рекордную партию кокаина с логотипом партии Путина

Полиция Бельгии изъяла в порту Гента рекордную партию кокаина в размере 2 тонн.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Наркотический груз прибыл в порт Гента из Бразилии.

Пакеты с кокаином были спрятаны среди плитки, которую по официальной документацией перевозили в контейнерах.

В целом было выявлено 1900 пакетов кокаина стоимостью в 100 миллионов евро.

На видео, распространенном телеканалом, видно, что на каждом из пакетов по крайней мере в одном из контейнеров размещен большой логотип провластной российской партии «Единая Россия» – медведь и флаг РФ.

Следует отметить, что в августе этого года в Аргентине сожгли кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе.

Так, в феврале стало известно, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. Всего по делу задержали шесть человек.

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