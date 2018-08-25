Перед зданием посольства России в Литве открыли сквер им. Бориса Немцова

В пятницу в Вильнюсе перед зданием посольства России открыли сквер, названный в память о российском оппозиционере Борисе Немцове, убитом в Москве в феврале 2015 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Присутствующие на церемонии друзья Бориса Немцова и представители литовской власти отмечали, что Вильнюс становится вторым в мире городом после Вашингтона, который дал имя российского оппозиционера месту, рядом с дипломатическим представительством России.

Дочь Бориса Немцова Жанна поблагодарила власти Вильнюса за решение дать скверу имя ее отца.

Решение назвать сквер именем Немцова было принято городским советом литовской столицы в мае этого года.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту.

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