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суббота, 25 августа, 2018, 16:04 Мир
Папа Римский впервые за 39 лет посетил Ирландию

Папа Римский Франциск совершил свой первый за 39 лет визит в Ирландию.

Об этом сообщает Укринформ.

«Папа Франциск прибыл в Ирландию в субботу для первого за 39 лет визита в страну», – говорится в сообщении.

Планируется, что Папа Франциск встретится с жертвами сексуальных домогательств со стороны священников в Ирландии, где открывается 9 Всемирная встреча семей – традиционный форум Римско-католической церкви.

Официальная церемония приветствия состоится в президентском дворце, куда Папа отъедет сразу после прилета, и будет совмещена с визитом вежливости к главе государства Майклу Хиггинсу, сообщает Vatican News.

Ирландия станет 36 страной, которую Папа Франциск посетит с начала своего понтификата.

Как известно, он в последний раз посещал Ирландию в 1979 году.

 
Ирландиявизит Папа Римский Францискновости мира
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2018-08-25 17:15 :34