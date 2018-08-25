Папа Римский впервые за 39 лет посетил Ирландию

Папа Римский Франциск совершил свой первый за 39 лет визит в Ирландию.
Об этом сообщает Укринформ.
«Папа Франциск прибыл в Ирландию в субботу для первого за 39 лет визита в страну», – говорится в сообщении.
Планируется, что Папа Франциск встретится с жертвами сексуальных домогательств со стороны священников в Ирландии, где открывается 9 Всемирная встреча семей – традиционный форум Римско-католической церкви.
Официальная церемония приветствия состоится в президентском дворце, куда Папа отъедет сразу после прилета, и будет совмещена с визитом вежливости к главе государства Майклу Хиггинсу, сообщает Vatican News.
Ирландия станет 36 страной, которую Папа Франциск посетит с начала своего понтификата.
Как известно, он в последний раз посещал Ирландию в 1979 году.