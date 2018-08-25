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суббота, 25 августа, 2018, 19:57 Мир
На острове Сицилия проснулся самый активный вулкан Европы – Этна

На итальянском острове Сицилия вновь проснулся самый высокий и самый активный вулкан Европы – Этна.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ABC News.

«Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщает, что вулкан, который проснулся сначала в конце июля, перешел в более активное действие в четверг вечером, выпуская реки горящей лавы на почти 150 метров вверх», – говорится в сообщении.

В пятницу вулкан выбросил столб пепла в воздух над кратером на несколько сотен метров.

На данный момент информации об эвакуации жителей вблизи вулкана нет.

Как известно, Этна является действующим андезито-базальтовым стратовулканом на острове Сицилия высотой по разным данным от 3326 до 3350 метров. Его высоту трудно указать точно, потому что она постоянно меняется в результате извержений и выброса шлаков. Площадь подошвы вулканической постройки составляет около 1250 кв. км.
ИталиявулканСицилияновости мира
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2018-08-25 23:57 :04