На Одесчине открыли памятник защитникам Донецкого аэропорта

Памятник защитникам Украины, который изображает полуразрушенную снарядами диспетчерскую башню Донецкого аэропорта, где «киборги» 242 дня держали оборону от российских вооруженных группировок, открыли вечером 24 августа в парке Славы пгт Доброслав Одесской области.

Скульптурную композицию в составе 7-метровой башни и четырех фигур несокрушимых украинских «киборгов», изготовленную Виталием Кваком и Освальдо Фрагой, торжественно открыла поселковый голова Людмила Прокопечко, сообщает Укринформ.

«Примером беспрецедентного героизма защитников Украины стала оборона Донецкого аэропорта от российских террористических войск. Этот памятник – символ несокрушимости «киборгов», в то же время это – дань уважения тем, кто стоял насмерть в боях с оккупантами, в том числе шести воинам из Одесской области», – сказала поселковый голова.

В свою очередь, один из авторов композиции Фрага добавил, что фигуры, которые символизируют дух воинов, создают оптическую иллюзию, когда люди приближаются к скульптурной композиции: солдаты то исчезают, то снова появляются – в зависимости от места, откуда смотришь на созданные из металла фигуры. «Это и есть символ духа несокрушимых защитников, духа, который живет всегда», – добавил Фрага.

У подножия памятника установлена инсталляция с картой и гербом Украины, а также надпись на украинском языке: «Вечная слава безсмертю храбрых, которые зовут на подвиг живых».

В торжественной церемонии открытия скульптурной композиции приняли участие местные жители, ветераны АТО и представители общественности Лиманского района.

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