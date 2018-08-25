Меркель в Баку предложила помощь в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе

Германия готова быть посредником в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявила 25 августа в Баку канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на агентство Reuters.

«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», – сказала Ангела Меркель.

Армянский сайт News.am сообщил, что перед тем на пресс-конференции в Ереване Ангела Меркель рассказала, что обсуждала этот вопрос с премьером Армении Николом Пашиняном. Меркель напомнила, что Берлин является членом Минской группы ОБСЕ, которая ищет пути мирного урегулирования карабахского конфликта.

Первую остановку во время своей поездки на Закавказье Меркель сделала в Грузии. 24 августа она посетила Ереван, а 25 августа после завершения визита в Азербайджан канцлер ФРГ вернется в Германию.

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